Kreisliga A Staffel 7: In Nörtershausen und Kirchberg steht viel auf dem Spiel

Ausgehebelt wurde Müden (in Rot Luis Huschet) am vergangenen Wochenende von Blankenrath um Lucas Badalow. Den nächsten Versuch, einen Dreier einzufahren, startet Müdem nun in Ober Kostenz. Blankenrath will gegen Vorderhunsrück den fünften Sieg im fünften Spiel nach der Winterpause. Foto: Berkele