Kreisliga A Staffel 6: Vorderhunsrück verdirbt Oberwesel fast den Weinmarkt

Vor 200 Zuschauern trennten sich die Lokalrivalen Ober Kostenz/Kappel (in Rot-Schwarz, mit Moritz Schneider) und Sohren/Büchenbeuren (mit Viktor Stehle) mit 2:2. Ober Kostenz hatte in Kappel 2:0 geführt, Sohren schlug aber nach der Pause zurück. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter