Kreisliga A Staffel 6: Oberwesel und Cochem weiter ohne Punktverlust, Sohren ohne Tor

Nach zwei klaren Niederlagen in Cochem (0:3) und in Braunshorn (3:7) sowie einer Spielabsage gegen Karbach II feierte die SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid (in Blau) den ersten Saisonsieg beim 3:1 gegen den SV Binningen (mit Mladen Markota). Bereits nach 21 Minuten hatten die Niederburger unter der Leitung von Schiedsrichterin Nicole Justen mit 3:0 geführt, Kapitän Tobias Kasper (links) hatte nach acht Minuten das 1:0 markiert. Foto: Sascha Berkele