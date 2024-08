Hier klärt Michael Retzmann (am Boden), Kapitän des FC Karbach II, die Situation gegen Moritz Schneider. Der Ober Kostenzer Angreifer konnte bei seinem Tor zum 2:1 beim 4:1-Sieg der Gäste in Leiningen vor einer Woche aber nicht gestoppt werden. Am Samstag (18 Uhr) empfangen Schneider & Co. in Kappel die SG Braunshorn. Der FC Karbach II fährt am Sonntag (15 Uhr) zum SV Blankenrath. Foto: hjs-Foto