Auch der eingesprungene Paul Kahlin (in Gelb) half Kirchberg II am Sonntag nicht zum Sieg in Binningen um Elias Ternes, der SV siegte 3:2 und kann diesen Dreier etwas länger genießen, da die Partie gegen Sohren auf den 24. November verlegt wurde. Der Ex-Cochemer Kahlin fasst gerade nach längerer Knieverletzung wieder Fuß und will am Sonntag um 14.30 Uhr einen Heimsieg gegen den Tabellenletzten Niederburg feiern. Foto: Sascha Berkele