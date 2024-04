Plus Cochem

Kreisliga A Staffel 3: Top 7 trennen nur sechs Zähler – Masburg auswärts, Binningen daheim

Von Sina Ternis

Der Blick auf den 20. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 3: Mit sieben Mannschaften innerhalb von sechs Zählern an der Tabellenspitze könnte es kaum enger zugehen. Sechs dieser Mannschaften treffen am Wochenende in direkten Duellen aufeinander. Unter anderem auch der Sechste Remagen und der Zweite Masburg.