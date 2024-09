Auf Spielertrainer André Spengler (rechts) muss Ober Kostenz am Sonntag um 14.45 Uhr in Kappel gegen Morshausen verzichten, er sah beim 0:3 in Masburg Gelb-Rot. Für Sohrens besten Torschützen Noah Vink (vier Treffer) geht es am Sonntag (15 Uhr) zum Auswärtsspiel nach Cochem. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter