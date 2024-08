Plus Niederdreisbach A1: VfB arbeitet noch die Vorbereitung nach: Niederdreisbacher hoffen gegen Neunkirchen auf eine Trendwende Von René Weiss i Hofft auf eine Trendwende: Dennis Reder, Trainer des VfB Niederdreisbach, verpasste weite Teile der Vorbereitung aufgrund eines schweren Arbeitsunfalls. Allmählich rückt er wieder näher ans Team heran. Foto: Jürgen Augst/jogi Dennis Reder trainiert mittlerweile im siebten Jahr den VfB Niederdreisbach. Er kennt die Fußball-Kreisliga A und noch besser seine Mannschaft. Nicht von ungefähr konnte er schon in der zweiten Vorbereitungswoche abschätzen, welchen Weg seine Mannschaft in den ersten Saisonwochen wahrscheinlich einschlagen wird. Lesezeit: 4 Minuten

„Die Vorbereitung lief durchwachsen. Das spiegelt sich jetzt in den ersten Ergebnissen wider. Wir sind momentan noch dabei, die Vorbereitungslücken nachzuarbeiten“, sagt Reder, der in der zweiten Vorbereitungswoche aufgrund eines schweren Arbeitsunfalls ausschied und jetzt allmählich wieder näher an sein Team heranrückt. Die Trainingsbeteiligung war auf dem Koppelberg bislang nicht die ...