A1 aus AK-Sicht: Bei der DJK Friesenhagen geht's um Zusammenhalt – Mockenhaupts Rückkehr nach Weitefeld

Durch zwei späte Treffer am neunten Spieltag gegen die SG Herdorf (in Grün) konnte die DJK Friesenhagen (in Blau) den ersten Gegner fast vollständig in die Knie zwingen. Zumindest sprang am Ende der erste Punkt heraus. Werden am Samstag in Hamm weitere folgen? Foto: Manfred Böhmer/balu