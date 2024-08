Plus Cochem A Staffel 9: Zells Dennis Schmidt hängt Schuhe an den Nagel – Bremm gegen Dörbach Von Sina Ternis In der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 steht der dritte Spieltag an. Nach dem 1:0-Derbysieg in Bullay gegen Zell will Bremm im Heimspiel gegen Dörbach nachlegen. Die Zeller fahren nach Leiwen zur SG Trittenheim. Lesezeit: 2 Minuten

Am Mittwoch wurde in der A Staffel 9 das Nachholspiel des ersten Spieltags zwischen dem SV Niederemmel und dem FV Morbach II beim Stand von 0:0 in der 51. Minute wegen des Ausfalls der Flutlichtanlage abgebrochen. SG Trittenheim/Neumagen-Dhron/Leiwen-Köwerich - SG Zell/Bullay/Alf (So., 14.30 Uhr, in Leiwen). Die 0:1-Niederlage gegen Bremm war ...