Plus Cochem

A Staffel 9: Zells Bausen hofft auf ausgeruhte Spieler, Bremms Braun auf Weinfest-Sieg

Von Sina Ternis

i Handschlag nach dem Derby, das die Bremmer um Coach Jan Braun (rechts) gegen Zell mit Manuel Bausen vor zwei Wochen mit 1:0 gewonnen hatten. An diesem Wochenende geht Braun ebenfalls besser gelaunt ins Heimspiel als Bausen, dessen Elf personell gebeutelt ist. Foto: Alfons Benz

Vierter Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9: Für Zell und Bremm stehen am Samstag Heimspiele an.