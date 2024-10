Plus Cochem

A Staffel 9: Zell und Bremm müssen sich mit Remis begnügen

i Im zweiten Spiel nach dem Rücktritt von Coach Manuel Bausen gab es für Zell um den spielenden Co-Trainer Klaus Fahrenkrog (links in Weiß-Schwarz) ein 0:0 gegen Maring um Maxim Swoboda. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter

Sowohl die SG Bremm als auch die SG Zell kamen in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 nicht über ein Unentschieden hinaus – in beiden Fällen wäre allerdings mehr drin gewesen, beide Male gab es aber auch Gründe für die fehlende Durchschlagskraft in der Offensive.