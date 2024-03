Plus Zell

A Staffel 8: Zeller holen 0:2 in den Schlussminuten auf beim 2:2 gegen Dörbach

Von Sina Ternis

Packende Schlussphase auf dem Zeller Kunstrasen: Erst in den Schlussminuten sicherte sich die SG Zell/Bullay/Alf den Punkt. Im Heimspiel der Fußball-Kreisliga A Staffel 8 und gegen den SV Dörbach erzielte die Mannschaft von Manuel Bausen durch Treffer in der 89. und in der 91. Minute noch das verdiente 2:2 – und das nach einem insgesamt schlechten Spiel.