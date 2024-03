Plus Bremm

A Staffel 8: Grenzenloser Bremmer Jubel nach Liels spätem Treffer zum 2:1 gegen Zell vor 650 Fans

Von Sina Ternis

i Die SG Bremm schlug durch einen Treffer in der vierten Minute der Nachspielzeit von Philipp Liel die SG Zell/Bullay/Alf mit 2:1 und feierte anschließend den Sieg ausgiebig. Foto: Alfons Benz

Als Bremms Philipp Liel in der vierten Minute der Nachspielzeit den Ball an Zells Schlussmann Florian Binzen vorbei einschob, kannte der Jubel in Bremm keine Grenzen mehr: Die heimische SG musste noch drei weitere Minuten in der Nachspielzeit überstehen und konnte dann den 2:1-Sieg im Derby der Fußball-Kreisliga A Staffel 8 über die SG Zell/Bullay/Alf feiern.