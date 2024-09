Plus Simmern/Cochem A Staffel 6: Spitzenspiel in Gondershausen, Felgner würde Oberwesel ungern ziehen lassen Von Sina Ternis i Für Joel Vogel (links) und seine Niederburger geht es nach dem 3:1 gegen Binningen um Maxime Höger am Samstag (19 Uhr) nach Sohren zum Schlusslicht, Binningen hat am Sonntag (14.30 Uhr) Ober Kostenz zu Gast. Foto: Sascha Berkele Ein Spitzenspiel hat der fünfte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 zu bieten: Der Fünfte Morshausen empfängt Tabellenführer Oberwesel. Lesezeit: 4 Minuten

FC Karbach II - Spvgg Cochem. Bereits am Freitag (20 Uhr) gastiert Cochem in Leiningen. Das schmeckt Coach Tam Nsaliwa deswegen nicht besonders gut, weil sein Team am Mittwoch bereits im Pokal gegen Masburg (0:1) ran musste. Um die Belastung im ohnehin nicht sonderlich breiten Kader überschaubar zu halten, hatte ...