Plus Simmern/Cochem A Staffel 6: Spitzenreiter Oberwesel spielt nach 3:0 noch 3:3 – Vorderhunsrück düpiert Löf Von Sina Ternis i Mit harten Bandagen wurde im COC-Derby zwischen den Gästen von der Spvgg Cochem (in Grün, von links mit Anel Mavric und Dario Cialdella) und dem SV Binningen um (von links) Elias Ternes und Dominik Hartmann gekämpft. Am Ende schrien die Binninger nicht vor Schmerzen, sondern vor Glück, denn sie feierten nach 0:1-Rückstand noch einen 2:1-Sieg und stehen nun bei zehn Punkten, Cochem bleibt bei zwölf Zählern. Foto: Sascha Berkele In der Fußball-Kreisliga Staffel 6 hat die SG Braunshorn den zweiten Oberweseler Punktverlust (3:3 bei Kirchberg II) in Folge nicht ausnutzen können, denn Braunshorn kam im Derby gegen Karbach II ebenfalls nicht über ein 2:2 hinaus und liegt weiterhin einen Zähler hinter Spitzenreiter Oberwesel. Neues Schlusslicht ist die SG Niederburg. Lesezeit: 5 Minuten

SG Morshausen/Beulich/Gondershausen - SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid 4:1 (2:1). Auch wenn der Sieg am Ende aus Sicht von Morshausens Coach Andy Felgner verdient war, so wusste er auch, dass es gerade in Halbzeit zwei und beim Stand von 2:1 für seine Mannschaft durchaus die eine oder andere brenzlige Situation gegeben hatte. „Es ...