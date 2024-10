Plus Simmern/Cochem

A Staffel 6: Niederburg trennt sich vor der Kirchberg-Partie von Ahlert und holt Punkt

i Morshausens Lukas Klumb (Nummer 4) und seine Teamkollegen Leon Flaßhaar (links) und Noah Schindel hatten die Karbacher Reserve mit Oberliga-Leihgabe Evan Exposito beim 6:1 über weite Strecken sehr sicher im Griff und ließ nur den Treffer von Exposito zum 1:1 zu. Foto: hjs-Foto

Für die Nachricht des Wochenendes in der Fußball- Kreisliga A Staffel 6 sorgte die SG Niederburg, die sich bereits am Freitag von Trainer Mathias Ahlert trennte – und prompt einen Punkt bei der Kirchberger Reserve holte. Das Derby Morshausen gegen Karbach II entschieden die Gastgeber klar für sich, während es nach einer Braunshorner 0:4-Niederlage in Masburg einen Wechsel an der Tabellenspitze gab. Oberwesel ist nach dem 2:1 gegen Blankenrath wieder Erster.