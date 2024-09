Plus Simmern/Cochem

A Staffel 6: Karbach II dreht Partie in Niederburg und siegt – Siebter Spieltag steht an

Von Sina Ternis

i Während Kirchbergs Eric Wenzel (in Gelb) am Sonntag (14.30 Uhr) gegen Spitzenreiter Oberwesel fehlt, ist Masburg Björn Gilles gegen Ober Kostenz/Kappel (Sonntag, 15.15 Uhr) wieder dabei, er fehlte zuletzt. Foto: Marco Weiler

In der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 nimmt am Sonntag die Kirchberger Reserve einen Anlauf, um Tabellenführer Oberwesel die erste Niederlage beizufügen. Davon könnte Verfolger Braunshorn profitieren, der im Derby Karbach II empfängt. Karbach II wiederum feierte unter der Woche im Nachholspiel in Niederburg den dritten Saisonsieg.