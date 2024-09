Plus Koblenz A Staffel 4: Nörtershausen hält bei Köppens Reinhardt's Elf mit, verliert aber 0:3 Von Sina Ternis Nach zuletzt zwei Teilerfolgen nach Gang musste die SG Nörtershausen-Udenhausen/Oppenhausen in der Fußball-Kreisliga A Staffel 4 am Freitagabend wieder einen kleinen Rückschlag hinnehmen: Bei der Reinhardt's Elf auf dem Koblenzer Asterstein kassierte die Mannschaft von Coach Andreas Conrad eine 0:3 (0:0)-Niederlage, die allerdings, das betonte der Trainer, deutlicher klingt, als sie es war. Lesezeit: 1 Minute

So fiel beispielsweise der letzte Treffer in der neunten Minute der Nachspielzeit. Und auch bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Gäste der weiterhin ungeschlagenen Mannschaft um Spielertrainer und Ex-Karbacher Enrico Köppen Paroli geboten, hatten in Hälfte eins sogar die besseren Torchancen. „Wir waren beim Stand von 0:0 zweimal allein vorm ...