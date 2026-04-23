Kreisliga A Staffel 6 Zwei Kellerduelle stehen im Mittelpunkt Sina Ternis 23.04.2026, 12:00 Uhr

i Das Hinspiel zwischen der SG Hausbay-Pfalzfeld/Bickenbach/Braunshorn (rote Trikots, mit Akex Busch) und der Spvgg Cochem (am Ball mit Max Kusbach) endete im Hunsrück 2:2. Nun kommt es am Sonntag (15 Uhr) zum Kellerduell im Cochemer Moselstadion zwischen dem Zwölften Cochem und dem Zehnten Hausbay. Die Gäste haben drei Punkte mehr auf dem Konto. hjs-Foto

Es geht in die heiße Phase in der Kreisliga A Staffel 6, in der man vor dem 22. Spieltag noch relativ weit davon entfernt ist, dass Entscheidungen fallen. Sowohl das Meisterschafts- als auch das Abstiegsrennen sind noch offen.

Weil es in der Tabelle der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 sowohl oben als auch unten extrem eng zugeht, wird der 22. Spieltag noch keine (Vor-)Entscheidungen bringen. Und doch stehen vor allem unten wichtige und direkte Duelle an, beispielsweise zwischen Cochem und Hausbay oder zwischen Weiler und Ellenz-Poltersdorf.







Artikel teilen

Artikel teilen