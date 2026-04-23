Es geht in die heiße Phase in der Kreisliga A Staffel 6, in der man vor dem 22. Spieltag noch relativ weit davon entfernt ist, dass Entscheidungen fallen. Sowohl das Meisterschafts- als auch das Abstiegsrennen sind noch offen.
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Weil es in der Tabelle der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 sowohl oben als auch unten extrem eng zugeht, wird der 22. Spieltag noch keine (Vor-)Entscheidungen bringen. Und doch stehen vor allem unten wichtige und direkte Duelle an, beispielsweise zwischen Cochem und Hausbay oder zwischen Weiler und Ellenz-Poltersdorf.