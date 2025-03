Zell will in Altrich Widrigkeiten erneut trotzen

In der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 müssen am 19 Spieltag der Tabellenfünfte SG Bremm (28 Punkte) und der Tabellensiebte SG Zell/Bullay/Alf (26 Zähler) am Sonntag auswärts ran.

SV Niederemmel – SG Bremm (So., 14.30 Uhr, in Piesport). Konstanz ist das, was Bremms Coach Jan Braun vor dem Auswärtsspiel bei Tabellenführer SV Niederemmel fehlt. Und das erstreckt sich vom ständig wechselnden Personal über die Trainingsbeteiligung bis hin, und das ist eine Folge, zu den Leistungen in den Spielen. Zumindest mit Blick auf das Personal wird Braun auch dieses Mal wieder die eine oder andere Umstellung vornehmen müssen: Keeper Florian Bauer und Tim Straub fehlen verletzungsbedingt und Gianluca Knapp urlaubsbedingt. Fragezeichen stehen hinter Philipp Liel, Philipp Hirschen, Paul Straub, Jan Goldschmidt und Rainer Zenz. Dafür kehren wohl Hendrik Knaf, Kilian Schneiders und Marco Gietzen zurück.

„Das zeigt sehr gut, wie groß die Schwankungen sind“, sagt der Trainer, der dennoch hofft, dass seine Mannschaft einen besseren Auftritt zeigt als in der Vorwoche bei der 1:3 Heimspielniederlage gegen Trittenheim. Als Vorbild will er sich da nur zu gerne Gastgeber Niederemmel nehmen, der bislang von allen Mannschaften die mit Abstand konstanteste Saison spielt. 40 Punkte hat der Primus in 18 Ligaspielen geholt, hat bereits sieben Zähler Vorsprung auf Rang zwei und ist damit auf dem besten Weg, den Aufstieg in die Bezirksliga zu realisieren. Entsprechend sagt Braun: „Das ist für uns das leichteste Saisonspiel, denn wir haben da wirklich gar nichts zu verlieren.“

SG Altrich – SG Zell/Bullay/Alf (So., 14.30 Uhr). Es war ohne Frage ein enorm wichtiger Dreier, den die SG am Sonntag gegen Hetzerath eingefahren hat. Zwölf Punkte beträgt der Vorsprung derzeit auf den ersten Abstiegsrang zwölf, es müsste schon vieles schief laufen, damit die Mannschaft des Trainerduos Sascha Schmitz und Klaus Fahrenkrog noch einmal in gefährliche Regionen abrutscht. Ein Sieg in Altrich und es könnte wohl final ein Haken an das Thema Klassenerhalt gemacht werden.

Da verwundert es kaum, dass Fahrenkrog von einem sehr wichtigen Spiel spricht und dass er darauf hofft, dass es seiner Mannschaft gelingt, die Leistung gegen Hetzerath zu bestätigen. Da hatte die SG den widrigen Umständen mit zahlreichen Ausfällen getrotzt und einen relativ ungefährdeten Sieg eingefahren. Widrig sind die Umstände wohl auch dieses Mal, denn Jonas Münster, Niklas Batz, Jordan Baumstark, Felix Görgen, Dominik Binz und Fahrenkrog selbst sind nicht dabei. Zudem hat der beste Torschütze Billy Sissoko (neun Treffer, nach Darmstadt umgezogen) den Verein verlassen, für ihn wird wohl Alex Lavrinenko in die Startelf rücken. „Wir füllen mit Spielern aus der Zweiten auf“, sagt Fahrenkrog.