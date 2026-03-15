Kreisliga A Staffel 9 Zell verschläft Start und verliert mit 1:3 Sina Ternis 15.03.2026, 19:54 Uhr

i Symbolbild dpa

Zu spät kam die SG Zell/Bullay-Alf gegen die SG Fidei in der Partie an, unterlag nach 0:3-Halbzeitrückstand und trotz einer ordentlichen zweiten Hälfte deutlich.

Nachdem die SG Fidei Schleidweiler schon die SG Bremm mit 2:0 aus dem Weg geräumt hatte, musste nun auch die SG Zell/Bullay-Alf dran glauben: Das Team von Coach Sascha Schmitz verlor in Zemmer mit 1:3 und tritt damit tabellarisch in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 ein wenig auf der Stelle: Die Mosel-SG ist derzeit Neunter, hat aber weiter fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze, da sich Altrich und Zeltingen-Rachtig im Kellerduell 2:2 ...







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