Kreisliga A Staffel 9 Zell und Mont Royal stehen vor Mammutaufgaben Sina Ternis 27.03.2026, 09:58 Uhr

i Beim 2:2 im Derby gegen Schlusslicht SG Mont Royal (in Schwarz) musste Florian Binzen, Torwart der SG Zell/Bullay/Alf, zweimal hinter sich greifen. Nun dürfte Binzen noch mehr Arbeit bekommen, denn am Sonntag (17 Uhr) geht es für seine SG Zell zum Tabellenführer SV Wittlich. Holger Teusch

Gleich drei schwere Aufgaben warten am Wochenende für die COC-Teams in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9. Mont Royal und Zell müssen zu den beiden Spitzenteams, für Bremm geht’s gegen eine Mannschaft, die unbedingt punkten muss.

Die Punkteteilung im Derby der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 zwischen der SG Zell und der SG Mont Royal wirkte auch Tage später noch nach – und sie sorgte zumindest bei Zells Trainer Sascha Schmitz dafür, dass der eine Reaktion sehen will. Und das ausgerechnet beim Tabellenführer SV Wittlich.







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