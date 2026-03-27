Gleich drei schwere Aufgaben warten am Wochenende für die COC-Teams in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9. Mont Royal und Zell müssen zu den beiden Spitzenteams, für Bremm geht’s gegen eine Mannschaft, die unbedingt punkten muss.
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Die Punkteteilung im Derby der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 zwischen der SG Zell und der SG Mont Royal wirkte auch Tage später noch nach – und sie sorgte zumindest bei Zells Trainer Sascha Schmitz dafür, dass der eine Reaktion sehen will. Und das ausgerechnet beim Tabellenführer SV Wittlich.