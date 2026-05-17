Das Derby um die goldene Ananas nahmen die Gäste von der SG Zell dieses Mal deutlich ernster als Gastgeber Bremm – und siegten am Ende auch in der Höhe verdient mit 4:0, bescherten sich selbst damit einen versöhnlichen Abschluss.
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Das kam durchaus überraschend: Die SG Zell hat das Derby in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 bei der SG Bremm deutlich mit 4:0 gewonnen – und damit viele Dinge einer eher durchwachsenen Saison vergessen gemacht. Nichts zu holen gab es für die abgestiegene SG Mont Royal bei der SG Altrich.