Kreisliga A Staffel 9
Zell triumphiert im COC-Derby in Bremm deutlich
Felix Probst (graues Trikot) führte die SG Bremm in seinem letzten Spiel als Kapitän an. Probst hätte sich sicherlich einen schö
Felix Probst (graues Trikot) führte die SG Bremm in seinem letzten Spiel als Kapitän an. Probst hätte sich sicherlich einen schöneren Abschied gewünscht als ein 0:4 im Derby gegen die SG Zell/Bullay/Alf um Dominik Binz.
Alfons Benz

Das Derby um die goldene Ananas nahmen die Gäste von der SG Zell dieses Mal deutlich ernster als Gastgeber Bremm – und siegten am Ende auch in der Höhe verdient mit 4:0, bescherten sich selbst damit einen versöhnlichen Abschluss.

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Das kam durchaus überraschend: Die SG Zell hat das Derby in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 bei der SG Bremm deutlich mit 4:0 gewonnen – und damit viele Dinge einer eher durchwachsenen Saison vergessen gemacht. Nichts zu holen gab es für die abgestiegene SG Mont Royal bei der SG Altrich.

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