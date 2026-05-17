Kreisliga A Staffel 9 Zell triumphiert im COC-Derby in Bremm deutlich Sina Ternis 17.05.2026, 20:41 Uhr

i Felix Probst (graues Trikot) führte die SG Bremm in seinem letzten Spiel als Kapitän an. Probst hätte sich sicherlich einen schöneren Abschied gewünscht als ein 0:4 im Derby gegen die SG Zell/Bullay/Alf um Dominik Binz. Alfons Benz

Das Derby um die goldene Ananas nahmen die Gäste von der SG Zell dieses Mal deutlich ernster als Gastgeber Bremm – und siegten am Ende auch in der Höhe verdient mit 4:0, bescherten sich selbst damit einen versöhnlichen Abschluss.

Das kam durchaus überraschend: Die SG Zell hat das Derby in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 bei der SG Bremm deutlich mit 4:0 gewonnen – und damit viele Dinge einer eher durchwachsenen Saison vergessen gemacht. Nichts zu holen gab es für die abgestiegene SG Mont Royal bei der SG Altrich.







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