Nein, mit der Rückrunde sind weder die Verantwortlichen der SG Bremm noch die der SG Zell zufrieden. Allerdings könnten beide Mannschaften am letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 doch noch für ein versöhnliches Ende sorgen.

SG Zell/Bullay/Alf – SV Lüxem II (So., 15 Uhr, in Bullay). Für die SG Zell geht es im letzten Saisonspiel vor allem darum, noch einmal einen ordentlichen Auftritt zu zeigen. Auch der spielende Co-Trainer Klaus Fahrenkrog, für den es die letzte Partie im Zeller Trikot sein wird – er wechselt im Sommer zum A-Ligisten SV Masburg –, würde sich gerne mit einem Dreier verabschieden. Die Vorzeichen dafür scheinen jedenfalls gut zu sein, denn Gast Lüxem II steht bereits seit geraumer Zeit als Absteiger fest, hat neun Zähler weniger eingefahren als Zell. Für einen zusätzlichen Motivationsschub könnte die Tatsache sorgen, dass die SG (10.) im Fall eines Sieges am punktgleichen Ligakonkurrenten Bremm (9.) vorbeiziehen könnte, zumal die mit Mehring auf eine Mannschaft treffen, für die es im Kampf um Relegationsrang zwei noch um alles geht. „Es wäre nach den schweren Monaten noch mal schön, wenn wir mit einer guten Leistung und einem Sieg in die Sommerpause gehen würden“, sagt Fahrenkrog, dem aller Voraussicht nach der komplette Kader zur Verfügung steht. Und auch in der kommenden Spielzeit hat die SG, abgesehen von Fahrenkrog, keine Abgänge zu verzeichnen. Dafür hat der sportliche Leiter Christoph Reinisch hinter den Kulissen ganze Arbeit geleistet: Sascha Schmitz wird als Trainer weitermachen, ihm soll zudem ein Co-Trainer zur Seite gestellt werden. Auch fünf Neuzugänge sind bereits fix „und sie alle werden uns definitiv weiterhelfen“, sagt Reinisch. Namen will er noch keine nennen.

SG Bremm – SV Mehring (So., 15 Uhr). Während es für die Gastgeber eigentlich nur noch darum geht, doch noch für ein halbwegs versöhnliches Rückrundenende zu sorgen, wollen die Gäste im Fernduell mit Hetzerath Relegationsrang zwei verteidigen. Aktuell sind beide Mannschaften punktgleich, Hetzerath empfängt zu Hause den Vierten Föhren, hat also auf dem Papier die schwerere Aufgabe vor der Brust. Doch Bremms Coach Jan Braun würde sich wünschen, dass seine Mannschaft auch für Mehring zu einer Herausforderung wird. „Wir wollen das Heimspiel natürlich erfolgreich gestalten, auch, um dem Gegner etwas in die Suppe zu spucken“, sagt Braun. Zum Personal: Zu den Ausfällen der Vorwoche gesellt sich noch Hendrik Knaf, zudem ist noch offen, ob Keeper Florian Bauer rechtzeitig vom DFB-Pokalfinale in Berlin zurückkehrt, für ihn würde Paul Treis nachrücken. Auch die Planungen für die kommende Spielzeit laufen auf Hochtouren, der aktuelle Kader bleibt zusammen, zudem stoßen Luca Mertens, Simon Stuhler und Jonas Zenz aus der eigenen Jugend dazu, Melvin Pies indes wechselt aus der Jugend zu seinem Heimatverein SSV Ellenz-Poltersdorf. „Nach dem verdienten Aufstieg der zweiten Mannschaft kann es eventuell noch zu Personalverschiebungen kommen“, sagt Braun.