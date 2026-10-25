Kreisliga A Staffel 6
Zell sieht zweimal Rot und besiegt Primus Strimmig 
Jubel bei der SG Zell/Bullay/Alf (weiße Trikots) nach dem 3:1-Sieg im Topspiel vor 250 Zuschauern auf dem Zeller Kunstrasen gege
Jubel bei der SG Zell/Bullay/Alf (weiße Trikots) nach dem 3:1-Sieg im Topspiel vor 250 Zuschauern auf dem Zeller Kunstrasen gegen den Tabellenführer SV Strimmig – und das in doppelter Unterzahl. Zell machte mit neun Mann gegen elf Strimmiger die entscheidenden Treffer zum 2:1 und 3:1 und liegt als Dritter nur noch drei Punkte hinter dem Spitzenreiter.
B&P Schmitt

Die Geschichte des Spieltags schrieb ohne Frage die SG Zell. Die bezwang nicht nur Primus Strimmig, sondern machte in doppelter Unterzahl aus einem zwischenzeitlichen 1:1 ein 3:1 – und ist damit ganz nah herangerückt an Rang eins.

Lesezeit 6 Minuten
Die SG Zell ist der große Gewinner des Spieltags in der Fußall-Kreisliga A Staffel 6. Der Tabellendritte trotzte beim 3:1-Sieg gegen Spitzenreiter Strimmig dabei allerlei Widrigkeiten. Das taten auch die Akteure der Partie zwischen der SG Rheinblick und der SG Dickenschied, allerdings waren dies Widrigkeiten anderer Art.
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