Die Geschichte des Spieltags schrieb ohne Frage die SG Zell. Die bezwang nicht nur Primus Strimmig, sondern machte in doppelter Unterzahl aus einem zwischenzeitlichen 1:1 ein 3:1 – und ist damit ganz nah herangerückt an Rang eins.
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Die SG Zell ist der große Gewinner des Spieltags in der Fußall-Kreisliga A Staffel 6. Der Tabellendritte trotzte beim 3:1-Sieg gegen Spitzenreiter Strimmig dabei allerlei Widrigkeiten. Das taten auch die Akteure der Partie zwischen der SG Rheinblick und der SG Dickenschied, allerdings waren dies Widrigkeiten anderer Art.