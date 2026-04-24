Kreisliga A Staffel 9 Zell profitiert auch von Schwächen der Konkurrenz Sina Ternis 24.04.2026, 11:08 Uhr

i Die SG Bremm (links mit Marius Schneider) strebt am Sonntag (14.45 Uhr) einen Heimsieg an gegen den Tabellenviertletzten Zeltingen-Rachtig. Mehr als der aktuelle Rang sieben wird in dieser Saison aber nicht mehr herausspringen für die Bremmer. Holger Teusch

Bei sieben Punkten Rückstand zum rettenden Ufer und gerade einmal zehn gesammelten Zählern in 21 Spielen spitzt sich die Lage für Mont Royal im Abstiegskampf zu. Raus ist nur die SG Bremm, Zell muss ebenfalls noch zittern.

Noch fünf Spiele sind in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 zu absolvieren, zwei COC-Teams befinden sich mitten im Abstiegskampf, wobei die Chancen auf den Klassenverbleib für Zell deutlich besser stehen als die für Mont Royal – und das liegt vor allem daran, dass die Kellerkinder wenig bis gar nicht aufbegehren.







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