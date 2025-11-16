Kreisliga A Staffel 9 Zell kommt in Manderscheid unter die Räder 16.11.2025, 19:37 Uhr

i Sascha Schmitz, Trainer der SG Zell/Bullay/Alf, war bedient nach der 1:5-Klatsche bei der SG Laufeld/Buchholz. Mark Dieler

Auch wenn sich die SG Mont Royal gegenüber dem Hinspiel gegen Zeltingen steigerte, überwog nach dem 2:2 die Enttäuschung im letzten Spiel vor der Winterpause. Die gab es auch in hohem Maß bei der SG Zell. Die Bremmer Partie in Herforst wurde abgesagt

Schon zum zweiten Mal nach Gang musste die SG Bremm in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 eine Zwangspause einlegen. Nachdem bereits in der Vorwoche das Heimspiel gegen die SG Laufeld wegen Unbespielbarkeit der SG-Plätze ausgefallen war, war es nun Gegner Herforst, der – ebenfalls aufgrund der Platzverhältnisse – absagte.







Artikel teilen

Artikel teilen