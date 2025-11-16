Zell kommt in Manderscheid unter die Räder

Auch wenn sich die SG Mont Royal gegenüber dem Hinspiel gegen Zeltingen steigerte, überwog nach dem 2:2 die Enttäuschung im letzten Spiel vor der Winterpause. Die gab es auch in hohem Maß bei der SG Zell. Die Bremmer Partie in Herforst wurde abgesagt
Lesezeit 3 Minuten
Schon zum zweiten Mal nach Gang musste die SG Bremm in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 eine Zwangspause einlegen. Nachdem bereits in der Vorwoche das Heimspiel gegen die SG Laufeld wegen Unbespielbarkeit der SG-Plätze ausgefallen war, war es nun Gegner Herforst, der – ebenfalls aufgrund der Platzverhältnisse – absagte.