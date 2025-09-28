Bremm und Mont Royal verlieren Zell kommt gegen sieglose Morbacher nur zu einem 1:1 28.09.2025, 19:54 Uhr

i Amadou Billy Sissoko traf für die SG Zell/Bullay/Alf zum 1:1 nach 57 Minuten gegen den FV Morbach II. Mit dem Ergebnis mussten sich die Moselaner gegen den Tabellenvorletzten am Ende begnügen. Holger Teusch

Gegner aus den unteren Tabellengefilden scheinen der SG Zell nicht zu liegen: Gegen Morbach II kam die SG nicht über ein Remis hinaus. Das war allerdings noch das beste Ergebnis des Wochenendes für die COC-Teams, denn Bremm und Mont Royal verloren.

Das war nicht der Spieltag der COC-Teams in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9. Lediglich die SG Zell holte einen Zähler, der relativiert sich allerdings dadurch, dass es gegen den bislang noch sieglosen Tabellenvorletzten Morbach II ging. Weiterhin überhaupt nicht rund läuft es indes für Aufsteiger Mont Royal, das auch gegen einen direkten Konkurrenten im Keller nichts Zählbares holen konnte.







