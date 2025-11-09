Kreisliga A Staffel 9 Zell kassiert zwei späte Gegentore gegen Spitzenreiter 09.11.2025, 19:31 Uhr

i Symbolbild dpa

Das ist bitter: Gegen den Tabellenführer der Kreisliga A Staffel 9, die SG Neumagen-Dhron, war die SG Zell keinesfalls das schlechtere Team, musste sich am Ende aber dennoch mit 0:2 geschlagen geben. Bremm indes spielte gar nicht.

Nur zwei von eigentlich drei Partien mit COC-Beteiligung fanden am ersten Rückrundenspieltag der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 statt. Das Spiel zwischen der SG Bremm und der SG Laufeld/Buchholz wurde bereits am Samstag wegen Unbespielbarkeit der Bremmer Plätze abgesagt.







