Nach dem Sieg vor Ostern gegen Neumagen-Dhron hat Mont Royal im Abstiegskampf neue Hoffnung geschöpft, muss aber nun zum Tabellendritten. Zell indes will die Chance nutzen, sich unten abzusetzen. Bremm will zurück in die Erfolgsspur.
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Vor allem auf die SG Zell steht in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 am 20. Spieltag ein wichtiges Spiel im Abstiegskampf an.SG Laufeld/Buchholz – SG Mont Royal Kröv/Pünderich/Burg/Enkirch/Reil (So., 14.30 Uhr, in Laufeld). Nicht erst seit dem überraschenden Sieg gegen Neumagen-Dhron glaubt Mont Royals Coach Johannes Röhl an seine Mannschaft: „Ich war eigentlich die ganze Zeit optimistisch, die Jungs trainieren gut, wir haben ...