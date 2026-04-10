Kreisliga A Staffel 9 Zell kann sich mit Sieg im Kellerduell Luft verschaffen Sina Ternis 10.04.2026, 11:20 Uhr

i Die SG Bremm (7.) um Kapitän Philipp Liel (rechts), die nur beim 2:1 in Reil gegen den Vorletzten SG Mont Royal um Benjamin Lenz nach der Winterpause einen Sieg feierte, sollte am Sonntag (14.45 Uhr) im Heimspiel gegen Schlusslicht FV Morbach II ihre bisher maue 2026er-Bilanz aufpäppeln. Holger Teusch

Nach dem Sieg vor Ostern gegen Neumagen-Dhron hat Mont Royal im Abstiegskampf neue Hoffnung geschöpft, muss aber nun zum Tabellendritten. Zell indes will die Chance nutzen, sich unten abzusetzen. Bremm will zurück in die Erfolgsspur.

Vor allem auf die SG Zell steht in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 am 20. Spieltag ein wichtiges Spiel im Abstiegskampf an.SG Laufeld/Buchholz – SG Mont Royal Kröv/Pünderich/Burg/Enkirch/Reil (So., 14.30 Uhr, in Laufeld). Nicht erst seit dem überraschenden Sieg gegen Neumagen-Dhron glaubt Mont Royals Coach Johannes Röhl an seine Mannschaft: „Ich war eigentlich die ganze Zeit optimistisch, die Jungs trainieren gut, wir haben ...







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