Zell kann in der Tabelle an Bremm vorbeiziehen

Den Schwung mitnehmen, das ist das Credo bei der SG Zell/Bullay/Alf vor dem Nachholspiel in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 am Mittwoch beim FV Morbach II. Mit einem Sieg könnte die SG am Lokalrivalen Bremm vorbeiziehen.

Im ersten Anlauf war die Partie zwischen der FV Morbach II und der SG Zell/Bullay/Alf in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 wegen Spielermangels auf beiden Seiten abgesagt worden, am Mittwoch (19 Uhr) steht in Veldenz das Nachholspiel an.

Bei der SG hat sich die Personalsituation entspannt, schon beim 2:1 gegen Mehring waren Jonas Münster und Niklas Batz wieder dabei. „Für uns geht es jetzt darum, den Schwung aus den vergangenen beiden Spielen mitzunehmen“, sagt der spielende Co-Trainer Klaus Fahrenkrog, der mit einem Dreier auch in der Tabelle einen Sprung machen möchte. Mit 30 Punkten ist man Zehnter und könnte schon mit einem Remis am Lokalrivalen SG Bremm vorbeiziehen. Gegner Morbach II ist als Fünfter nur vier Punkte weg. Die Morbacher Fußballvereinigung verlassen übrigens nach nur zwei Jahren wieder die Vereine FC Burgen und SV Veldenz, die wie früher in einer SG einen Neustart in der C-Klasse machen. Im FV sind dann nur noch der SV Morbach und der SV Monzelfeld vertreten.