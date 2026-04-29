Kreisliga A Staffel 9 Zell kann großen Schritt zum Klassenerhalt machen Sina Ternis 29.04.2026, 10:24 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Dr. N.Lange

Noch vier Spieltage sind zu absolvieren in der A Staffel 9, sieben Punkte Vorsprung hat Zell auf die Abstiegsplätze. Mit einem Sieg gegen Zeltingen-Rachtig könnte man sich (fast) aller Abstiegssorgen entledigen. Doch Coach Sascha Schmitz warnt.

Vier Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung der SG Zell/Bullay/Alf (10.) auf die Abstiegsplätze der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 sieben Punkte. Das heißt auch, mit einem Sieg am Donnerstagabend (19.30 Uhr) gegen den SV Zeltingen-Rachtig (11.) auf dem Kunstrasen in Zeltingen könnte die Mannschaft von Sascha Schmitz einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.







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