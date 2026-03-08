Kreisliga A Staffel 9 Zell holt wichtigen und glücklichen Sieg im Kellerduell Sina Ternis 08.03.2026, 20:48 Uhr

i Zells Kapitän Jonas Münster musste schon nach 21 Minuten ausgewechselt werden. Trotzdem gewann seine SG am Ende glücklich mit 1:0 gegen die SG Herforst und vergrößerte den Vorsprung auf die Abstiegszone auf sechs Zähler. Dennis Irmiter

Dass der Sieg durchaus ein wenig schmeichelhaft war, dass dürfte Zells Coach Sascha Schmitz egal gewesen sein. Denn mit dem Dreier gegen Herfort baute die SG den Vorsprung auf die Abstiegsränge auf sechs Zähler aus.

Lediglich ein COC-Team hat am Wochenende in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 gepunktet: Die SG Zell fuhr im Kellerduell einen wichtigen Dreier ein, Bremm und Mont Royal gingen leer aus.SG Zell/Bullay/Alf – SG Herforst 1:0 (0:0). Es war ein enorm wichtiger Dreier für die SG Zell, die dadurch den Abstand auf die Abstiegsränge immerhin auf sechs Zähler ausgebaut hat und an Gegner Herforst vorbeigezogen ist.







