Zell gibt frühe Führung schnell wieder aus der Hand

Nach dem 1:1 in Dörbach ist die SG Bremm in der A Staffel 9 auf Rang fünf abgerutscht. Die SG Zell ist nach dem 1:2 daheim gegen Trittenheim mit 23 Punkten (zwei Punkte weniger als Bremm) nur noch Achter.

Ein gerechtes Remis, eine vermeidbare Niederlage – so die Bilanz der beiden Kreis-Cochem-Vereine in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9.

SV Dörbach – SG Bremm 1:1 (0:0). Auch wenn seine Mannschaft sicherlich zwischenzeitlich Gelegenheiten hatte, die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden, konnte Bremms Coach Jan Braun gut mit dem Unentschieden leben, stufte es auch als leistungsgerecht ein. „Denn auch Dörbach kam noch zu weiteren Chancen, hätte ebenfalls noch einen Treffer erzielen können“, sagte er. Auf dem neuen Dörbacher Kunstrasen hatten die Gäste den Hausherren bewusst mehr Spielanteile überlassen und auf die berühmt-berüchtigten Nadelstiche gesetzt. Zum einen, weil der SV den Untergrund gewohnt ist, den Ball schön in den eigenen Reihen zirkulieren lässt. Zum anderen, weil die Gäste mit einem stark dezimierten Kader angereist waren. „Das waren insgesamt zehn Spieler, die alle den Anspruch haben, von Beginn an aufzulaufen“, so Braun, der wieder einmal froh war, dass sein Kader komfortabel groß ist und dem es deswegen gelang, die Ausfälle zu kompensieren.

In einem fairen Spiel hatten beide Mannschaften dominantere Phasen, hatten beide Mannschaften, auch in Halbzeit eins, gute Möglichkeiten, um einen Treffer zu erzielen. Die Zuschauer mussten sich aber bis zur 46. Minute gedulden, ehe Bremms Philipp Liel sein Team in Führung schoss – übrigens durch einen der erwähnten Nadelstiche, also nach einer Umschaltsituation. Danach erhöhten die Gastgeber allerdings noch einmal den Druck und kamen durch den kurz zuvor eingewechselten Kevin Macat zum Ausgleich. „Die Jungs haben das gut gemacht, vor allem, wenn man bedenkt, dass da einige dabei waren, die vier Wochen kein Training hatten“, bilanzierte Braun.

Tore: 0:1 Philipp Liel (46.), 1:1 Kevin Macat (77.).

SG Zell/Bullay/Alf – SG Trittenheim/Neumagen-Dhron/Leiwen 1:2 (1:2). Binnen vier Minuten fielen alle Treffer der Partie: Die Gastgeber waren nach zehn Minuten in Führung gegangen, hatten das Spiel bis zu diesem Zeitpunkt im Griff – um dann zwei direkte Gegentore zu kassieren. „Das war die einzige Phase, in der wir nicht richtig wach waren, und die hat Trittenheim eiskalt ausgenutzt“, sagte Zells Spielertrainer Klaus Fahrenkrog. Seine Mannschaft riss anschließend die Partie wieder an sich, spielte auch nach vorne, erarbeitete sich Möglichkeiten, war aber im Abschluss nicht zwingend genug. Und falls doch mal ein Schuss auf Trittenheimer Tor kam, war der Gäste-Schlussmann zur Stelle. Hektisch wurde es dann noch einmal in der Schlussphase, als Fahrenkrog im gegnerischen Strafraum einen Tritt gegen das Schienbein bekam, der Pfiff allerdings ausblieb. „Ich denke schon, dass es Elfmeter war, ich spüre den Tritt klar“, sagte er, wollte dem Unparteiischen, auch mit Blick auf die allgemeine Hektik, aber keinen Vorwurf machen.

Tore: 1:0 Amadou Billy Sissoko (10.), 1:1 und 1:2 Jona Schönenberger (11., 14.).

Besonderheit: Rot für Felix Görgen (Zell) wegen Diskussionen mit dem Schiedsrichter (nach Abpfiff).