Der letzte Spieltag für die COC-Teams in der Kreisliga A Staffel 9 war einer, in dem es um nichts mehr ging. Und doch wurde der genutzt, um Selbstvertrauen zu tanken. In Zell diente er auch dazu, den neuen Trainer zu präsentieren.
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Mit zwei Siegen und einer Niederlage verabschieden sich die COC-Mannschaften der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 in die Sommerpause. Für zwei von ihnen wird es im Anschluss daran Änderungen geben: Mont Royal geht eine Klasse tiefer an den Start, Zell wird mit einem neuen Trainer in die Vorbereitung starten.