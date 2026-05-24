Kreisliga A Staffel 9 Zell gewinnt und präsentiert neuen Trainer Siweris Sina Ternis 24.05.2026, 20:47 Uhr

i Benjamin Siweris (links), der unter anderem für Traben-Trarbach und Mont Royal spielte, wird ab Sommer die SG Zell als Trainer übernehmen. Er war die Wunschlösung. Dennis Irmiter

Der letzte Spieltag für die COC-Teams in der Kreisliga A Staffel 9 war einer, in dem es um nichts mehr ging. Und doch wurde der genutzt, um Selbstvertrauen zu tanken. In Zell diente er auch dazu, den neuen Trainer zu präsentieren.

Mit zwei Siegen und einer Niederlage verabschieden sich die COC-Mannschaften der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 in die Sommerpause. Für zwei von ihnen wird es im Anschluss daran Änderungen geben: Mont Royal geht eine Klasse tiefer an den Start, Zell wird mit einem neuen Trainer in die Vorbereitung starten.







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