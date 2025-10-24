Es ging immer heiß her, wenn die SG Zell und die SG Bremm im Derby aufeinandergetroffen sind. Auch am Sonntag auf dem Zeller Kunstrasen? Ein Hauen und Stechen erwartet Bremms Coach Jan Braun jedenfalls nicht, auch wegen des Untergrunds.
Dass die SG Zell sich derzeit in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 neun Punkte hinter der SG Bremm einreiht, spielt am Sonntag keine Rolle, denn dann Treffen beide Teams im direkten Duell aufeinander – und Derbys schreiben ohnehin immer ihre eigenen Geschichten.