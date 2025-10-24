Kreisliga A Staffel 9 Zell gegen Bremm: Tabelle spielt vor Derby keine Rolle 24.10.2025, 10:58 Uhr

i Am 18. August 2024 trafen Zell und Bremm in der Vorsaison in Bullay aufeinander, Bremm gewann mit 1:0 (das Rückrundenspiel in Bremm endete 1:1). Damals leitete Werner Kalle das Derby. Der Schiedsrichter des SV Zeltingen-Rachtig wird auch am Sonntag die beiden Teams begrüßen. Anstoß in Zell zum großen Mosel-Derby ist um 14.30 Uhr. Alfons Benz

Es ging immer heiß her, wenn die SG Zell und die SG Bremm im Derby aufeinandergetroffen sind. Auch am Sonntag auf dem Zeller Kunstrasen? Ein Hauen und Stechen erwartet Bremms Coach Jan Braun jedenfalls nicht, auch wegen des Untergrunds.

Dass die SG Zell sich derzeit in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 neun Punkte hinter der SG Bremm einreiht, spielt am Sonntag keine Rolle, denn dann Treffen beide Teams im direkten Duell aufeinander – und Derbys schreiben ohnehin immer ihre eigenen Geschichten.







Artikel teilen

Artikel teilen