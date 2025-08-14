Das COC-Trio Bremm, Zell und Mont Royal ist mit Niederlagen in die Saison gestartet und will es am zweiten Spieltag in der A Staffel 9 besser machen. Bremm und Zell spielen bereits am Freitagabend daheim.

Der zweite Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 wird am Freitag unter anderem mit Partien in Bullay und in Bremm eröffnet.

SG Zell/Bullay/Alf – SG Laufeld/Buchholz (Fr., 19.30 Uhr, in Bullay). Hadern ist nicht das Ding von Zells Trainer Sascha Schmitz. Der hat schnell einen Haken hinter die Last-Minute-Niederlage in Neumagen-Dhron, als man in der Nachspielzeit mit drei (!) Gegentoren eine 2:0-Führung verspielte, gemacht und richtet den Blick auf das Heimspiel gegen Bezirksliga-Absteiger Laufeld, der 2:1 gegen Bremm gewann. Schmitz kennt Laufeld nicht, kennt aber Trainer Oleg Tintor gut, weiß daher auch, dass sich der Kader gegenüber der Vorsaison nur minimal verändert hat. „Für mich gehören sie auf jeden Fall zu den Mitfavoriten“, sagt Schmitz, der seiner Mannschaft aber gerade zu Hause einiges zutraut: „Auch die Jungs müssen die Niederlage schnellstmöglich aus den Köpfen bekommen. Es bringt nichts, da jetzt länger drüber zu grübeln. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und darauf sollten wir aufbauen.“ Allerdings hat sich die Personalsituation verschlechtert: Neben Marcel Michalski und Lorenz Budinger wird auch Amadou Billy Sissoko ausfallen.

SG Bremm – SG Herforst//Preist/Beilingen/Orenhofen (Fr., 20 Uhr). Bremms Trainer Jan Braun erwartet mit Herforst (bei Bitburg) einen starken Aufsteiger, der am ersten Spieltag Bezirksliga-Absteiger Dhrontal Haag ein 0:0 abtrotzte. Für Herforst ein untypisches Resultat. Die Gäste hatten in der Vorsaison in der B-Klasse mehr als 100 Tore erzielt, für einen Meister allerdings auch relativ viele Gegentore kassiert. „Wir erwarten also einen offensivstarken Gegner“, so Braun – der im Umkehrschluss allerdings auch weiß, wo der Aufsteiger verwundbar ist. Doch auch seine Mannschaft zeigte sich defensiv bei der 1:2-Niederlage in Laufeld verwundbar, stand trotz eines insgesamt ordentlichen Auftritts aufgrund von individuellen Fehlern und Unkonzentriertheiten am Ende mit leeren Händen da. Das soll gegen Herforst besser werden. Braun kann aller Voraussicht nach auf den gleichen Kader zurückgreifen.

SV Zeltingen-Rachtig – SG Mont Royal Kröv/Enkirch/Reil/Pünderich/Burg (So., 14.30 Uhr). Dass Bezirksliga-Absteiger Zeltingen-Rachtig durchaus schlagbar ist, hat Aufsteiger SG Fidei Schleidweiler beim 5:3 am ersten Spieltag unter Beweis gestellt. Mont Royal indes musste eine bittere Niederlage gegen Dörbach hinnehmen. Vor allem in Halbzeit eins hatte die Mannschaft von Coach Johannes Röhl zu nervös agiert, sich dann aber deutlich gesteigert – um kurz vor Schluss unglücklich den Gegentreffer zum 2:3 zu kassieren. „Wir haben uns da schon zur Pause gesammelt und besprochen, was wir besser machen können. Diese Punkte müssen wir jetzt in Zeltingen von Beginn an umsetzen“, so Röhl, dessen Elf am Mittwoch im Pokal mit 4:0 bei B-Klässler Longkamp (drei Tore von Fabian Lenz) gewann. Zum Mont-Royal-Personal: Vitus Reis, Lasse Müller, Sven Michels, Markus Mohr und Christian Henrichs werden gegenüber der Vorwoche fehlen.