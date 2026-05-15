Es gibt vermutlich wenige A-Klassen, die spannender sind als die Staffel 6. Da ist zwei Spieltage vor Schluss sowohl oben als auch unten noch keine Entscheidung gefallen – das könnte sich am Sonntag aber ändern.
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In der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 könnten am Sonntag und damit zwei Spieltage vor Schluss, die ersten Entscheidungen fallen, sowohl oben als auch unten.TuS Kirchberg II – SV Blankenrath (So., 12.30 Uhr). Nach dem aus seiner Sicht starken Auftritt in Binningen, bei dem seine Mannschaft in der Nachspielzeit beim 2:3 um den Punktgewinn gebracht worden war, möchte Kirchbergs Coach Andreas Auler nun zu Hause zurück in die ...