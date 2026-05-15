Kreisliga A Staffel 6 Wird Binningen am Sonntag schon Meister? Sina Ternis 15.05.2026, 11:51 Uhr

i Torjäger Niclas Pleitz (rotes Trikot, links) bestreitet am Sonntag (14.45 Uhr) in Gemünden im Derby gegen die SG Ober Kostenz/Unzenberg sein letztes Heimspiel für seine SG Dickenschied/Gemünden. Pleitz hängt seine Schuhe an den Nagel. Mit bisher 17 Toren war er auch in dieser Saison der beste SG-Schütze, damit belegt Pleitz Rang drei in der A-Klasse-Torjägerliste. Sascha Berkele

Es gibt vermutlich wenige A-Klassen, die spannender sind als die Staffel 6. Da ist zwei Spieltage vor Schluss sowohl oben als auch unten noch keine Entscheidung gefallen – das könnte sich am Sonntag aber ändern.

In der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 könnten am Sonntag und damit zwei Spieltage vor Schluss, die ersten Entscheidungen fallen, sowohl oben als auch unten.TuS Kirchberg II – SV Blankenrath (So., 12.30 Uhr). Nach dem aus seiner Sicht starken Auftritt in Binningen, bei dem seine Mannschaft in der Nachspielzeit beim 2:3 um den Punktgewinn gebracht worden war, möchte Kirchbergs Coach Andreas Auler nun zu Hause zurück in die ...







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