Kreisliga A Staffel 6
Wird Binningen am Sonntag schon Meister?
Torjäger Niclas Pleitz (rotes Trikot, links) bestreitet am Sonntag (14.45 Uhr) in Gemünden im Derby gegen die SG Ober Kostenz/Un
Torjäger Niclas Pleitz (rotes Trikot, links) bestreitet am Sonntag (14.45 Uhr) in Gemünden im Derby gegen die SG Ober Kostenz/Unzenberg sein letztes Heimspiel für seine SG Dickenschied/Gemünden. Pleitz hängt seine Schuhe an den Nagel. Mit bisher 17 Toren war er auch in dieser Saison der beste SG-Schütze, damit belegt Pleitz Rang drei in der A-Klasse-Torjägerliste.
Sascha Berkele

Es gibt vermutlich wenige A-Klassen, die spannender sind als die Staffel 6. Da ist zwei Spieltage vor Schluss sowohl oben als auch unten noch keine Entscheidung gefallen – das könnte sich am Sonntag aber ändern.

Lesezeit 6 Minuten
In der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 könnten am Sonntag und damit zwei Spieltage vor Schluss, die ersten Entscheidungen fallen, sowohl oben als auch unten.TuS Kirchberg II – SV Blankenrath (So., 12.30 Uhr). Nach dem aus seiner Sicht starken Auftritt in Binningen, bei dem seine Mannschaft in der Nachspielzeit beim 2:3 um den Punktgewinn gebracht worden war, möchte Kirchbergs Coach Andreas Auler nun zu Hause zurück in die ...

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