Kreisliga A Staffel 6 Weiler jubelt – Ellenz, Cochem und Kostenz abgestiegen Sina Ternis 24.05.2026, 12:20 Uhr

i Ausgelassener Jubel beim SC Weiler nach dem "Wunder" Klassenverbleib: Nach der Hinrunde hatte der Aufsteiger mickrige sieben Zähler. Mit sieben Siegen an den letzten neun Spieltagen legte der SC eine fulminante Aufholjagd hin. Das 3:0 gegen Kirchberg II bedeutete den kaum noch für möglich gehaltenen Klassenverbleib. Christian Kiefer

Zwischen Hoffnung und Bangen, zwischen Freude und Enttäuschung bewegten sich vor allem die sechs Vereine im Tabellenkeller der A Staffel 6. Ober Kostenz, Cochem und Ellenz jedenfalls haben umsonst gehofft, für alle drei geht’s eine Klasse tiefer.

Alle Entscheidungen, sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Abstiegskampf, sind am letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 gefallen. Während Hausbay, Vorderhunsrück und Weiler den Klassenerhalt feiern konnten, müssen Cochem, Ober Kostenz und Ellenz-Poltersdorf den Gang in die B-Klasse antreten.







Artikel teilen

Artikel teilen