Zwischen Hoffnung und Bangen, zwischen Freude und Enttäuschung bewegten sich vor allem die sechs Vereine im Tabellenkeller der A Staffel 6. Ober Kostenz, Cochem und Ellenz jedenfalls haben umsonst gehofft, für alle drei geht’s eine Klasse tiefer.
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Alle Entscheidungen, sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Abstiegskampf, sind am letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 gefallen. Während Hausbay, Vorderhunsrück und Weiler den Klassenerhalt feiern konnten, müssen Cochem, Ober Kostenz und Ellenz-Poltersdorf den Gang in die B-Klasse antreten.