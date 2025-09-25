Kreisliga A Staffel 6 Weiler gegen Morshausen ist eine „Doppel-Veranstaltung“ 25.09.2025, 11:33 Uhr

i Für den SV Binningen (in Blau) um Kapitän Elias Ternes (rechts) und Johannes Kirsch (links) und die Spvgg Cochem (mit Rachad Moussa Adamou) stehen am Sonntag Heimspiele an. Der Dritte Binningen empfängt um 14.30 Uhr den Sechsten Mosel Löf, der Siebte Cochem hat um 15 Uhr im Moselstadion den Elften SG Vorderhunsrück zu Gast. Sascha Berkele

Kann Blankenrath eine neue Serie starten? Bleibt Cochem daheim und Morshausen generell ungeschlagen? Stoppt Rheinböllen den Auswärts-Negativlauf? Das sind nur ein paar Fragen, auf die der achte Spieltag der A Staffel 6 Antworten geben soll.

In der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 wird der achte Spieltag bereits am Freitag mit einem Duell Absteiger gegen Aufsteiger eröffnet.SSV Boppard – SG Dickenschied/Gemünden (Fr., 19 Uhr). Für Boppards Trainer Michael Hild gehört der Tabellenzweite und Aufsteiger Dickenschied zu den großen Überraschungen der Saison – allerdings ist es aus seiner Sicht eine Überraschung, die so überraschend gar nicht ist: „Sie haben eine sehr ...







