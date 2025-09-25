Kann Blankenrath eine neue Serie starten? Bleibt Cochem daheim und Morshausen generell ungeschlagen? Stoppt Rheinböllen den Auswärts-Negativlauf? Das sind nur ein paar Fragen, auf die der achte Spieltag der A Staffel 6 Antworten geben soll.
Lesezeit 6 Minuten
In der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 wird der achte Spieltag bereits am Freitag mit einem Duell Absteiger gegen Aufsteiger eröffnet.SSV Boppard – SG Dickenschied/Gemünden (Fr., 19 Uhr). Für Boppards Trainer Michael Hild gehört der Tabellenzweite und Aufsteiger Dickenschied zu den großen Überraschungen der Saison – allerdings ist es aus seiner Sicht eine Überraschung, die so überraschend gar nicht ist: „Sie haben eine sehr ...