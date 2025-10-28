Weiler gegen Mosel Löf Verlegungsgrund Huhn ist auch dieses Mal nicht dabei 28.10.2025, 11:45 Uhr

Der zehnte Spieltag der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 wird am Mittwochabend komplettiert. Dann nämlich treffen der SC Weiler und die SG Mosel Löf aufeinander. Nicht dabei sein wird SC-Keeper Jonas Huhn, wegen dem die Partie einst verlegt wurde.

Weil Schlusslicht SC Weiler am eigentlich angesetzten Termin am 12. Oktober keinen Torwart zur Verfügung hatte, wurde das Heimspiel in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 gegen die SG Mosel Löf (8.) auf Mittwoch (20 Uhr) verlegt. „Es ist und bleibt Buchstabenliga, natürlich lasse ich meinen Trainerkollegen da nicht hängen“, sagt Löfs Trainer Udo Seifert, der den Hausherren durchaus wünschen würde, dass sie sich aus dem Tabellenkeller rauskämpfen, ...







