Kreisliga A Staffel 9 Ungewöhnlicher Tag und frühe Anstoßzeit für Bremm Sina Ternis 28.04.2026, 11:24 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock

Alle Spiele mit Bremmer Beteiligung endeten im Monat April zu Null, mal zugunsten zweimal zugunsten des Gegners, zweimal zugunsten der SG. Hält die Serie auch am Mittwochabend gegen die SG Dhrontal Haag in Weiperath an?

An einem ungewöhnlichen Wochentag, zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit eröffnen die SG Dhrontal Haag (5.) und die SG Bremm (7.) den 23. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9: Die Partie wird am Mittwochabend bereits um 18.30 Uhr auf dem Rasenplatz in Morbach-Weiperath angepfiffen.







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