Kreisliga A Staffel 6 Ufuk Kurt ruft das wichtigste Spiel des Jahres aus Sina Ternis 19.11.2026, 10:29 Uhr

i Für Trainer Ufuk Kurt (links) ist das Nachholspiel am Freitag (20 Uhr) gegen die SG Bremm das „wichtigste Spiel des Jahres“. Mit einem Punktgewinn kann Boppard pünktlich zur Winterpause die Abstiegszone verlassen. hjs-Foto

Zwei Mannschaften müssen in der Kreisliga A Staffel 6 nachsitzen: Der SSV Boppard empfängt am Freitag die SG Bremm und will mit einem Sieg noch vor dem Winter über den Strich springen.

Der SSV Boppard hat am Freitag (20 Uhr) die große und letzte Chance, doch noch auf einem Nichtabstiegsplatz in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 zu überwintern. Dann nämlich wird die Partie des neunten Spieltags gegen die SG Bremm auf dem heimischen Kunstrasen im Bomag-Stadion nachgeholt, die auf Wunsch des SSV verlegt worden war.







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