Zwei Mannschaften müssen in der Kreisliga A Staffel 6 nachsitzen: Der SSV Boppard empfängt am Freitag die SG Bremm und will mit einem Sieg noch vor dem Winter über den Strich springen.
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Der SSV Boppard hat am Freitag (20 Uhr) die große und letzte Chance, doch noch auf einem Nichtabstiegsplatz in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 zu überwintern. Dann nämlich wird die Partie des neunten Spieltags gegen die SG Bremm auf dem heimischen Kunstrasen im Bomag-Stadion nachgeholt, die auf Wunsch des SSV verlegt worden war.