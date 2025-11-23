TuS Rheinböllen geht als Remiskönig in die Winterpause

Mit einem 3:3, das beide Seiten als durchaus ärgerlich bezeichneten, verabschiedeten sich der TuS Rheinböllen und der SSV Boppard mit einer Woche Verspätung in die Winterpause. Der SSV damit auf einem Abstiegsplatz.
Lesezeit 1 Minute
Geschichte wiederholt sich beim TuS Rheinböllen: Im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 kam die Mannschaft von Tobias Lautz zu Hause gegen den SSV Boppard nicht über ein 3:3 (1:2) hinaus, spielte damit zuletzt viermal in Folge auf eigenem Platz remis – und kassierte den entscheidenden Gegentreffer viermal in der Schlussphase der Partie.