3:3 gegen den SSV Boppard TuS Rheinböllen geht als Remiskönig in die Winterpause 23.11.2025, 11:29 Uhr

i Nevio Castronovo (am Ball) wurde reaktiviert und traf prompt zum 2:2 und 3:2 für den TuS Rheonböllen, aber Gast SSV Boppard (links Gabriel Petrovici, rechts Michael Ponomarev) kam im Nachholspiel in der Nachspielzeit noch zum 3:3-Ausgleich. B&P Schmitt

Mit einem 3:3, das beide Seiten als durchaus ärgerlich bezeichneten, verabschiedeten sich der TuS Rheinböllen und der SSV Boppard mit einer Woche Verspätung in die Winterpause. Der SSV damit auf einem Abstiegsplatz.

Geschichte wiederholt sich beim TuS Rheinböllen: Im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 kam die Mannschaft von Tobias Lautz zu Hause gegen den SSV Boppard nicht über ein 3:3 (1:2) hinaus, spielte damit zuletzt viermal in Folge auf eigenem Platz remis – und kassierte den entscheidenden Gegentreffer viermal in der Schlussphase der Partie.







Artikel teilen

Artikel teilen