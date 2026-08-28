Nach drei Spieltagen in der Kreisliga A Staffel 6 ist keine Mannschaft mehr ohne Verlustpunkte und mit Dickenschied noch ein Team ohne Punkte. Ändert sich das ausgerechnet im Derby gegen den Tabellenführer Kirchberg II?
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Mit zwei Partien wird die Fußball-Kreisliga A Staffel 6 bereits am Freitagabend eröffnet, wobei es gerade bei dem Spiel, bei dem es ein emotionales Wiedersehen geben könnte, noch offen war, ob beziehungsweise wo es stattfinden wird. Aber es kann gespielt werden.