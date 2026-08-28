Kreisliga A Staffel 6 TuS Rheinböllen gegen SG Rheinblick findet statt Sina Ternis 28.08.2026, 10:20 Uhr

i Der Kunstrasen in Rheinböllen war diese Woche gesperrt, er hatte die gleichen „Symptome“ wie der in Emmelshausen. Das Granulat verklumpt und bleibt an den Fußballschuhen hängen. Der TuS um Kapitän Matthias Pira kann sein Heimspiel am Freitag (19 Uhr) gegen die SG Rheinblick aber austragen, der Platz wurde am Freitagmorgen freigegeben. B&P Schmitt

Nach drei Spieltagen in der Kreisliga A Staffel 6 ist keine Mannschaft mehr ohne Verlustpunkte und mit Dickenschied noch ein Team ohne Punkte. Ändert sich das ausgerechnet im Derby gegen den Tabellenführer Kirchberg II?

Mit zwei Partien wird die Fußball-Kreisliga A Staffel 6 bereits am Freitagabend eröffnet, wobei es gerade bei dem Spiel, bei dem es ein emotionales Wiedersehen geben könnte, noch offen war, ob beziehungsweise wo es stattfinden wird. Aber es kann gespielt werden.







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