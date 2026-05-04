SG Zell/Bullay/Alf Trainer Schmitz wirft nach Niederlage das Handtuch Sina Ternis 04.05.2026, 15:43 Uhr

i Sascha Schmitz wird künftig bei der SG Zell/Bullay-Alf nicht mehr an der Seitenlinie stehen. Er hat nach der Niederlage in Zeltingen-Rachtig das Handtuch geschmissen. Sascha Berkele

Drei Spieltage vor Schluss hat Sascha Schmitz sein Traineramt bei der SG Zell/Bullay/Alf zur Verfügung gestellt. Nach der 2:3-Niederlage in Zeltingen-Rachtig sah er den Zeitpunkt gekommen, dem Verein die Chance zu geben, einen neuen Impuls zu setzen.

Die 2:3-Niederlage nach 2:0-Führung in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 beim SV Zeltingen-Rachtig hatte das sprichwörtliche Fass zum Überlaufen gebracht: Relativ unmittelbar nach dem Abpfiff teilte Sascha Schmitz seinen Spielern der SG Zell/Bullay-Alf mit, dass er sein Traineramt mit sofortiger Wirkung niederlegen wird.







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