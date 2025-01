Zukunft von Zell-Duo offen Trainer Braun bleibt: SG Bremm setzt auf Konstanz 19.01.2025, 15:54 Uhr

i In dieser Saison der A Staffel 9 haben die SG Bremm (graue Trikots) und die SG Zell/Bullay/Alf schon beide Derbys gegeneinander bestritten. Im August gewann Bremm mit 1:0 in Bullay, im November trennte man sich in Bremm mit 1:1. Sascha Berkele

Ruhig geht es in der Winterpause beim COC-Duo SG Bremm und SG Zell/Bullay/Alf in der Kreisliga A Staffel 9 zu. Allerdings sorgt bei den Bremmern die Spielansetzung im Viertelfinale des Kreispokals für Unverständnis.

Wenig getan hat sich in der Winterpause beim COC-Duo SG Bremm (4.) und SG Zell/Bullay/Alf (7.) in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9. In beiden Fällen gibt es aber schon Neuigkeiten mit Blick auf die kommende Spielzeit zu vermelden. SG Bremm Bei der SG Bremm setzt man auf Konstanz: Coach Jan Braun wird das Team auch über den Sommer hinaus betreuen, geht damit in seine vierte Saison.

