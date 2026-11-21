Kreisliga A Staffel 6 Torwart Spöri hält ganz wichtigen Bopparder Sieg fest Sina Ternis 21.11.2026, 17:57 Uhr

i Der SSV Boppard (in Grün-Weiß) rang vor den Augen von Schiedsrichter Niclas Berg die SG Bremm im Nachholspiel mit 1:0 nieder und sprang pünktlich zur Winterpause auf den ersten Nichtabstiegsplatz zwölf. hjs-Foto

19:3 Chancen zählte Bremms Coach Jan Braun für sein Team. Doch am Ende stand im Nachholspiel der Kreisliga A Staffel 6 beim SSV Boppard eine 0:1-Niederlage. Und die lässt die Gastgeber auf Rang zwölf klettern und überm Strich überwintern.

Das Glück war im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 aufseiten des SSV Boppard, der durch den knappen und ebenso glücklichen 1:0-Sieg im Nachholspiel gegen die SG Bremm doch noch auf einem Nichtabstiegsplatz überwintern darf. Der SSV ist an der SG Werlau/Urbar vorbeigezogen, hat nun zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.







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