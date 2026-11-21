19:3 Chancen zählte Bremms Coach Jan Braun für sein Team. Doch am Ende stand im Nachholspiel der Kreisliga A Staffel 6 beim SSV Boppard eine 0:1-Niederlage. Und die lässt die Gastgeber auf Rang zwölf klettern und überm Strich überwintern.
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Das Glück war im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 aufseiten des SSV Boppard, der durch den knappen und ebenso glücklichen 1:0-Sieg im Nachholspiel gegen die SG Bremm doch noch auf einem Nichtabstiegsplatz überwintern darf. Der SSV ist an der SG Werlau/Urbar vorbeigezogen, hat nun zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.