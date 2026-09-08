Der Spieltag der Kreisliga A Staffel 6 wird bereits am Mittwoch (20 Uhr) mit der Partie zwischen Bremm und Blankenrath eröffnet. Da warten die Gastgeber weiter auf das erste Tor und auf den ersten Sieg.
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Wie schon in der Vorwoche wird auch am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 eine Partie vorgezogen: Der Tabellenvorletzte SG Bremm empfängt am Mittwochabend (20 Uhr) den Fünften SV Blankenrath – die Verlegung erfolgte auf Wunsch der Gastgeber, „und wir sind dankbar, dass das so unkompliziert über die Bühne gegangen ist“, sagt SG-Coach Jan Braun.