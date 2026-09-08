Kreisliga A Staffel 6 Torlose Bremmer empfangen aufstrebende Blankenrather Sina Ternis 08.09.2026, 15:00 Uhr

i Wartet wie alle bei der SG Bremm sehnsüchtig auf das erste Saisontor: Trainer Jan Braun. Am Mittwoch (20 Uhr) haben die Moselaner zum Auftakt des sechsten Spieltags im Heimspiel gegen den SV Blankenrath die nächste Chance, den Bann zu brechen. hjs-Foto

Der Spieltag der Kreisliga A Staffel 6 wird bereits am Mittwoch (20 Uhr) mit der Partie zwischen Bremm und Blankenrath eröffnet. Da warten die Gastgeber weiter auf das erste Tor und auf den ersten Sieg.

Wie schon in der Vorwoche wird auch am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 eine Partie vorgezogen: Der Tabellenvorletzte SG Bremm empfängt am Mittwochabend (20 Uhr) den Fünften SV Blankenrath – die Verlegung erfolgte auf Wunsch der Gastgeber, „und wir sind dankbar, dass das so unkompliziert über die Bühne gegangen ist“, sagt SG-Coach Jan Braun.







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